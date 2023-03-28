Daily Mail: Пентагон отказался публиковать видео с тремя НЛО над Аляской

Видео неопознанных летающих объектов, которые в феврале были сбиты над Аляской, не станут достоянием общественности, так как являются секретными. Об этом заявили в Пентагоне, пишет Daily Mail.

По данным издания, представитель Пентагона подтвердил, что ведомство обладает видеозаписью ликвидации американскими истребителями трёх НЛО с использованием ракет "воздух – воздух" Sidewinder.

"Я могу вам сказать, что сейчас у нас нет фотографий или видео, которые мы можем обнародовать. Кадры остаются засекреченными, и я не получил никакой информации о возможных сроках изменения классификации материалов", — заявил спикер ведомства.