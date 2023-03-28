Daily Mail: Пентагон отказался публиковать видео с тремя НЛО над Аляской
Видео неопознанных летающих объектов, которые в феврале были сбиты над Аляской, не станут достоянием общественности, так как являются секретными. Об этом заявили в Пентагоне, пишет Daily Mail.
По данным издания, представитель Пентагона подтвердил, что ведомство обладает видеозаписью ликвидации американскими истребителями трёх НЛО с использованием ракет "воздух – воздух" Sidewinder.
"Я могу вам сказать, что сейчас у нас нет фотографий или видео, которые мы можем обнародовать. Кадры остаются засекреченными, и я не получил никакой информации о возможных сроках изменения классификации материалов", — заявил спикер ведомства.
Речь идёт об объектах, которые были сбиты тогда же, когда и китайский аэростат над Атлантическим океаном.
Напомним, в начале февраля Пентагон заявил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Шар оказался китайским — в КНР это подтвердили и объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра. Позже шар был сбит. А 11 февраля очередной загадочный объект был обнаружен над Канадой. Вскоре его сбили при помощи американского истребителя F-22.
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