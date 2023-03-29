В Ставропольском крае запретили использовать гражданские беспилотники
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввёл запрет на использование в регионе гражданских беспилотных летательных аппаратов. При этом запрет не касается БПЛА, которые используют органы власти. Информация опубликована на официальном сайте главы региона.
"Постановляю запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края, за исключением беспилотных гражданских воздушных судов, используемых органами государственной власти", —¡ говорится в постановлении.
Запрет касается беспилотников массой от 0,15 до 30 кг. Документ начал действовать с 28 марта.
Ранее Лайф сообщал, что днём 26 марта в Киреевске Тульской области прогремел взрыв. В ходе инцидента пострадало три человека. Позднее Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона попыталась атаковать регион беспилотником типа "Стриж". Советский дрон был сбит российскими средствами РЭБ.