В Ставропольском крае запретили использовать гражданские беспилотники

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввёл запрет на использование в регионе гражданских беспилотных летательных аппаратов. При этом запрет не касается БПЛА, которые используют органы власти. Информация опубликована на официальном сайте главы региона.

"Постановляю запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края, за исключением беспилотных гражданских воздушных судов, используемых органами государственной власти", —¡ говорится в постановлении.