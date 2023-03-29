В Посольстве РФ назвали профанацией заявления США о поддержке спецтрибунала

Заявления чиновников американской администрации о поддержке создания спецтрибунала против России являются профанацией и не имеют никакого отношения к правосудию. Информация следует из заявления Посольства РФ в Вашингтоне.

"Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления — откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию", — сказано в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что американские власти продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в собственных интересах. Вместе с этим, США лицемерно и цинично воздерживаются от оценок преступных деяний "засевших в Киеве нацистов, на протяжении многих лет терроризирующих мирных жителей", как и о собственной роли в этом вопросе.