В Посольстве РФ назвали профанацией заявления США о поддержке спецтрибунала
Заявления чиновников американской администрации о поддержке создания спецтрибунала против России являются профанацией и не имеют никакого отношения к правосудию. Информация следует из заявления Посольства РФ в Вашингтоне.
"Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления — откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию", — сказано в сообщении.
В дипмиссии подчеркнули, что американские власти продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в собственных интересах. Вместе с этим, США лицемерно и цинично воздерживаются от оценок преступных деяний "засевших в Киеве нацистов, на протяжении многих лет терроризирующих мирных жителей", как и о собственной роли в этом вопросе.
С идеей учредить международный трибунал по Украине выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. По его оценке, подобный суд получил бы международную поддержку, особенно от европейских партнеров США. Базироваться он должен в одной из стран Европы, считает Пател. В российском посольстве задались вопросом, каким образом в Америке решили рассуждать об "ответственности за агрессию", когда мир по сей день не оправился от катастрофических последствий "американских авантюристских интервенций в Ирак, Афганистан, бомбёжек Югославии и зверств во Вьетнаме".
Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине" и использованию российских активов для "репараций Киеву". Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что создание "трибуналов" необходимо Украине и её покровителям для того, чтобы сотрясать воздух. Он также вспомнил поговорку: "Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало".