Назад в 70-е: Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип
Pepsi в преддверии 125-летия объявила о ребрендинге логотипа
Новый логотип Pepsi. Скриншот © Youtube / Pepsi
Всемирно известный газированный напиток Pepsi, который полюбился жителям множества мировых стран, поменял логотип в преддверии своего 125-летия.
В обновлённой версии логотипа слово Pepsi выделили ещё более жирным шрифтом. Как заявил главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини, изменения в рисунке должны придать "больше энергии, уверенности и смелости".
По данным USA Today, разработкой обновлённой торговой марки компания занялась несколько лет назад, опираясь на дизайн, который использовался ещё в 70–80-х годах. Продажи напитка в упаковке с обновлённым дизайном начнутся осенью этого года в США и Канаде и в 2024 году в других странах.
При этом в России PepsiCo объявила о приостановке продажи напитков и инвестиций. В сентябре прошлого года компания перестала выпускать Pepsi, 7Up, Mountain Dew и Mirinda. В январе 2023-го сообщалось, что всеми любимые напитки вернутся в Россию, но уже под другим названием.