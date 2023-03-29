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29 марта, 09:10

Назад в 70-е: Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип

Pepsi в преддверии 125-летия объявила о ребрендинге логотипа

<p>Новый логотип Pepsi. Скриншот © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/@Pepsi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pepsi</a></p>

Новый логотип Pepsi. Скриншот © Youtube / Pepsi

Всемирно известный газированный напиток Pepsi, который полюбился жителям множества мировых стран, поменял логотип в преддверии своего 125-летия.

В обновлённой версии логотипа слово Pepsi выделили ещё более жирным шрифтом. Как заявил главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини, изменения в рисунке должны придать "больше энергии, уверенности и смелости".

По данным USA Today, разработкой обновлённой торговой марки компания занялась несколько лет назад, опираясь на дизайн, который использовался ещё в 70–80-х годах. Продажи напитка в упаковке с обновлённым дизайном начнутся осенью этого года в США и Канаде и в 2024 году в других странах.

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При этом в России PepsiCo объявила о приостановке продажи напитков и инвестиций. В сентябре прошлого года компания перестала выпускать Pepsi, 7Up, Mountain Dew и Mirinda. В январе 2023-го сообщалось, что всеми любимые напитки вернутся в Россию, но уже под другим названием.

Николь Вербер
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