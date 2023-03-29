Назад в 70-е: Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип

В обновлённой версии логотипа слово Pepsi выделили ещё более жирным шрифтом. Как заявил главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини, изменения в рисунке должны придать "больше энергии, уверенности и смелости".

По данным USA Today, разработкой обновлённой торговой марки компания занялась несколько лет назад, опираясь на дизайн, который использовался ещё в 70–80-х годах. Продажи напитка в упаковке с обновлённым дизайном начнутся осенью этого года в США и Канаде и в 2024 году в других странах.