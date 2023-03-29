Лещенко признался, что любит трёх западных певиц, а российский шоубиз назвал Кунсткамерой
Лев Лещенко рассказал, что слушает Адель и Бейонсе
Народный артист Лев Лещенко признался, что совершенно не понимает современных тенденций в музыке, однако не отказывает себе в удовольствии послушать треки некоторых звёздных дам, только их считая достойными.
Прославленный певец послушал современную музыку и разочаровался. И пусть сегодня существует большое количество исполнителей, что отечественных, что западных, по словам народного артиста, "идёт формат музыки рэп, R&B — музыки, которая не требует особой выразительности".
Лещенко считает, что талантливых людей уже практически не осталось. За редким исключением певцу понравилось творчество иностранных артисток Бейонсе и Адель.
"А сегодняшнюю музыку я слушаю фрагментарно, чтобы быть в фокусе внимания. Такая певица, как Бейонсе, она всегда была, есть и будет, как Уитни Хьюстон. Ещё Адель. Сейчас, к сожалению, таких певцов очень мало", — отметил Лев Лещенко в беседе с Пятым каналом.
Ситуацию в современном российском шоубизе певец и вовсе сравнивает с Кунсткамерой. Лещенко сказал, что не видит в исполнителях тяги к творчеству. Артисты только и делают, что живут скандалами и соревнуются в длине ног и красоте фигуры.
"Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног… Это напоминает мне Кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости", — с явным разочарованием комментирует Лещенко.
И пока одни артисты пытаются разобраться в новых музыкальных форматах, другие лишаются концертов. Ранее Лайф рассказывал, что Генпрокуратуру призвали проверить Валерия Меладзе из-за скандала на концерте в Дубае, а в Ростове-на-Дону отменили выступления Лорак и Реввы.
ТАСС / Сергей Фадеичев, © Getty Images / Kevin Mazur