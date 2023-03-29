Лещенко признался, что любит трёх западных певиц, а российский шоубиз назвал Кунсткамерой

Народный артист Лев Лещенко признался, что совершенно не понимает современных тенденций в музыке, однако не отказывает себе в удовольствии послушать треки некоторых звёздных дам, только их считая достойными.

Прославленный певец послушал современную музыку и разочаровался. И пусть сегодня существует большое количество исполнителей, что отечественных, что западных, по словам народного артиста, "идёт формат музыки рэп, R&B — музыки, которая не требует особой выразительности".

Лещенко считает, что талантливых людей уже практически не осталось. За редким исключением певцу понравилось творчество иностранных артисток Бейонсе и Адель.

"А сегодняшнюю музыку я слушаю фрагментарно, чтобы быть в фокусе внимания. Такая певица, как Бейонсе, она всегда была, есть и будет, как Уитни Хьюстон. Ещё Адель. Сейчас, к сожалению, таких певцов очень мало", — отметил Лев Лещенко в беседе с Пятым каналом.

Ситуацию в современном российском шоубизе певец и вовсе сравнивает с Кунсткамерой. Лещенко сказал, что не видит в исполнителях тяги к творчеству. Артисты только и делают, что живут скандалами и соревнуются в длине ног и красоте фигуры.