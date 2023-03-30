Госдеп не смог объяснить решение США не голосовать в СБ ООН по "Северным потокам"
Представители Государственного департамента США не смогли аргументировать решение Вашингтона воздержаться на голосовании в Совбезе ООН по расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
"Что касается расследований "Северного потока", я должен буду вернуться к вам по этому вопросу", — сказал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, сославшись на необходимость проконсультироваться с командой.
Лайф напоминает, что Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по диверсиям на "Северных потоках". Против не проголосовал никто, 12 государств воздержались, а РФ, КНР и Бразилия поддержали. Таким образом, необходимое число из девяти голосов набрано не было. Вскоре после этого зампостпреда Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин выступает за международное расследование диверсии. Тем временем постпред Бразилии Рональдо Кошта Фильо подчеркнул необходимость создания комиссии ООН для расследования инцидента.
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