Госдеп не смог объяснить решение США не голосовать в СБ ООН по "Северным потокам"

Представители Государственного департамента США не смогли аргументировать решение Вашингтона воздержаться на голосовании в Совбезе ООН по расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"Что касается расследований "Северного потока", я должен буду вернуться к вам по этому вопросу", — сказал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, сославшись на необходимость проконсультироваться с командой.