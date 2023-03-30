Токаев назначил премьер-министра Казахстана

Ранее крупнейшая партия страны "Аманат" предложила переназначить Смаилова, возглавлявшего правительство с января прошлого года. Политику 50 лет. До работы на посту премьер-министра он был первым заместителем главы правительства, а также возглавлял Министерство финансов. Напомним, накануне Правительство Казахстана во главе со Смаиловым сложило полномочия перед вновь избранной нижней палатой парламента. При этом уточнялось, что кабмин продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет утверждён новый состав.