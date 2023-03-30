"Мы открыли, нам и закрывать": Кеосаян напомнил, что суды в Гааге основали по инициативе Николая II
Телеведущий Кеосаян напомнил, что суды в Гааге основали по инициативе императора Николая II
Актёр, режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян в новом выпуске шоу "Дайте сказать" прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Кеосаян напомнил, что международные инстанции в этом нидерландском городе были основаны по инициативе российского императора Николая II.
Тигран Кеосаян высказался о решении МУС в Гааге. Видео © YouTube / "Дайте сказать"
"Самое смешное, что все эти суды в Гааге основали по инициативе Николая II. Это самое смешное. Ну, значит, наверное, как мы открыли, нам же и закрывать, я так думаю", — сказал Кеосаян.
Полный выпуск "Дайте сказать" с Кеосаяном смотрите здесь.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД России подчеркнули, что РФ не признаёт суд и его решения. Омбудсмен в свою очередь с иронией отнеслась к решению инстанции, отметив, что продолжит хорошо выполнять свою работу и никто на Западе не сможет её запугать. Даже бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение МУС об "аресте" Путина является нелегитимным.
YouTube / "Дайте сказать"