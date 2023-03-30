"Мы открыли, нам и закрывать": Кеосаян напомнил, что суды в Гааге основали по инициативе Николая II

Актёр, режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян в новом выпуске шоу "Дайте сказать" прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Кеосаян напомнил, что международные инстанции в этом нидерландском городе были основаны по инициативе российского императора Николая II.

"Самое смешное, что все эти суды в Гааге основали по инициативе Николая II. Это самое смешное. Ну, значит, наверное, как мы открыли, нам же и закрывать, я так думаю", — сказал Кеосаян.