Замгубернатора просила брянцев не писать в Сети о проблемах на стройке у границ Украины
Замгубернатора Кулешова просила брянцев молчать о проблемах на стройке у границ Украины
Татьяна Кулешова. Фото © Telegram / SHOT
Арестованная за взятки врио замгубернатора Брянской области Татьяна Кулешова просила местных жителей не рассказывать в соцсетях о проблемах при строительстве защитной линии на границе с Украиной. Подробности узнал SHOT.
Один из строителей заявил, что людям обещали нормальные выплаты, но в итоге они получали по полторы тысячи. Вдобавок никаких списков работавших и ведомостей оформлено не было, а проверять ход строительства никто не приезжал. А некоторым рабочим вообще не выдавали зарплату.
Естественно, рабочие начали активно обсуждать проблемы в Сети. И тогда на них вышла Кулешова. По информации SHOT, чиновница просила стереть посты, потому что у неё и коллег могут возникнуть проблемы. Но противоправные действия уже получили огласку.
Накануне в Брянской области двух заместительниц губернатора — Кулешову и Егорову — задержали по статье о получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей. Против обеих чиновниц возбудили уголовные дела. Коллеги опровергали сообщения об их задержании, но обе чиновницы были арестованы.