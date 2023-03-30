Замгубернатора просила брянцев не писать в Сети о проблемах на стройке у границ Украины

Арестованная за взятки врио замгубернатора Брянской области Татьяна Кулешова просила местных жителей не рассказывать в соцсетях о проблемах при строительстве защитной линии на границе с Украиной. Подробности узнал SHOT.

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

Один из строителей заявил, что людям обещали нормальные выплаты, но в итоге они получали по полторы тысячи. Вдобавок никаких списков работавших и ведомостей оформлено не было, а проверять ход строительства никто не приезжал. А некоторым рабочим вообще не выдавали зарплату.