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30 марта, 16:48

Замгубернатора просила брянцев не писать в Сети о проблемах на стройке у границ Украины

Замгубернатора Кулешова просила брянцев молчать о проблемах на стройке у границ Украины

<p>Татьяна Кулешова. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/49670" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Татьяна Кулешова. Фото © Telegram / SHOT

Арестованная за взятки врио замгубернатора Брянской области Татьяна Кулешова просила местных жителей не рассказывать в соцсетях о проблемах при строительстве защитной линии на границе с Украиной. Подробности узнал SHOT.

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

Один из строителей заявил, что людям обещали нормальные выплаты, но в итоге они получали по полторы тысячи. Вдобавок никаких списков работавших и ведомостей оформлено не было, а проверять ход строительства никто не приезжал. А некоторым рабочим вообще не выдавали зарплату.

Естественно, рабочие начали активно обсуждать проблемы в Сети. И тогда на них вышла Кулешова. По информации SHOT, чиновница просила стереть посты, потому что у неё и коллег могут возникнуть проблемы. Но противоправные действия уже получили огласку.

Замгубернатора НАО задержали за взятку в два миллиона

Замгубернатора НАО задержали за взятку в два миллиона

Накануне в Брянской области двух заместительниц губернатора — Кулешову и Егорову — задержали по статье о получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей. Против обеих чиновниц возбудили уголовные дела. Коллеги опровергали сообщения об их задержании, но обе чиновницы были арестованы.

Ирина Фальке
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