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31 марта, 01:42

Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам мошенничества

CNN: Прокуратура обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере

Прокуратура Манхэттена обвинила бывшего президента США Дональда Трампа по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Бывшему президенту Дональду Трампу грозят [обвинения] по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере, содержащихся в обвинении высокого жюри Манхэттена", — заметил канал.

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Лайф напоминает, присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Сам 45-й президент Соединённых Штатов назвал политическим преследованием выдвинутые против него обвинения и заявил, что виновным себя не считает. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин после этого призвала объявить импичмент действующему главе Белого дома Джо Байдену.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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