Опубликована новая Концепция внешней политики России

Опубликована новая редакция Концепции внешней политики РФ. Её уже утвердил президент России Владимир Путин. Данный документ, появившийся на сайте Кремля, определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, он будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.