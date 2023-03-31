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31 марта, 11:55

Опубликована новая Концепция внешней политики России

Опубликована новая редакция Концепции внешней политики РФ. Её уже утвердил президент России Владимир Путин. Данный документ, появившийся на сайте Кремля, определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, он будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.

Предыдущая редакция концепции была принята в ноябре 2016 года. Напомним, текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. В декабре президент страны Владимир Путин уже обсуждал проект с Совбезом РФ.

Лавров раскрыл суть новой Концепции внешней политики России

Лавров раскрыл суть новой Концепции внешней политики России

Ранее Путин заявил, что суверенитет России необходимо укреплять, а также повышать роль страны в формировании более справедливого миропорядка. Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза.

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ТАСС / Эрик Романенко

Иван Косицын
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