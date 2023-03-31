Опубликована новая Концепция внешней политики России
Опубликована новая редакция Концепции внешней политики РФ. Её уже утвердил президент России Владимир Путин. Данный документ, появившийся на сайте Кремля, определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, он будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.
Предыдущая редакция концепции была принята в ноябре 2016 года. Напомним, текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. В декабре президент страны Владимир Путин уже обсуждал проект с Совбезом РФ.
Ранее Путин заявил, что суверенитет России необходимо укреплять, а также повышать роль страны в формировании более справедливого миропорядка. Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза.
ТАСС / Эрик Романенко