В Концепции внешней политики РФ названы страны и регионы, с которыми будут укрепляться связи
В Концепции внешней политики сказано, что Россия будет укреплять связи с исламским миром
Россия считает исламскую цивилизацию дружественной и планирует укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, которую ранее сегодня принял президент страны Владимир Путин.
Также в документе указано, что особо важное значение для Москвы имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией. Кроме того, согласно новой концепции, РФ намерена развивать широкое международное сотрудничество в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Россия также будет способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития и намерена укреплять взаимовыгодные связи со странами Латинской Америки.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Глава государства указал, что кардинальные изменения в международной жизни потребовали кардинально скорректировать ключевые документы стратегического планирования. При этом текст новой концепции был одобрен в 2022 году, но в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты.
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