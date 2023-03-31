В Концепции внешней политики РФ названы страны и регионы, с которыми будут укрепляться связи

Россия считает исламскую цивилизацию дружественной и планирует укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, которую ранее сегодня принял президент страны Владимир Путин.

Также в документе указано, что особо важное значение для Москвы имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией. Кроме того, согласно новой концепции, РФ намерена развивать широкое международное сотрудничество в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия также будет способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития и намерена укреплять взаимовыгодные связи со странами Латинской Америки.