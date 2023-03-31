Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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31 марта, 12:19

В Концепции внешней политики РФ названы страны и регионы, с которыми будут укрепляться связи

В Концепции внешней политики сказано, что Россия будет укреплять связи с исламским миром

Россия считает исламскую цивилизацию дружественной и планирует укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, которую ранее сегодня принял президент страны Владимир Путин.

Также в документе указано, что особо важное значение для Москвы имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией. Кроме того, согласно новой концепции, РФ намерена развивать широкое международное сотрудничество в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Концепция внешней политики: Россия будет использовать армию при нападении на себя или союзников

Концепция внешней политики: Россия будет использовать армию при нападении на себя или союзников

Россия также будет способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития и намерена укреплять взаимовыгодные связи со странами Латинской Америки.

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Глава государства указал, что кардинальные изменения в международной жизни потребовали кардинально скорректировать ключевые документы стратегического планирования. При этом текст новой концепции был одобрен в 2022 году, но в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты.

Путин призвал укреплять суверенитет РФ и повышать роль страны в формировании миропорядка

Путин призвал укреплять суверенитет РФ и повышать роль страны в формировании миропорядка

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Unsplash

Иван Косицын
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