Концепция внешней политики: РФ будет отстаивать право на существование всеми средствами
Россия в ответ на недружественные действия стран Запада будет отстаивать своё право на существование всеми имеющимися средствами. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, которую принял глава государства Владимир Путин.
"В ответ на недружественные действия Запада Россия намерена отстаивать своё право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами", — сказано в документе.
В новой концепции также говорится, что созидательную энергию РФ будет концентрировать на географических векторах своей внешней политики, которые имеют очевидные перспективы с точки зрения расширения взаимовыгодного международного сотрудничества. Кроме того, в документе указано, что большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Москвой и укреплении её позиций на международной арене в качестве влиятельной мировой державы, вносящей решающий вклад в поддержание глобальной безопасности и обеспечение мирного развития государств.
Напомним, сегодня, 31 марта, президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. По его словам, кардинальные изменения в международной жизни потребовали кардинально скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В документе, в частности, указано, что Россия может использовать вооружённые силы для отражения и предотвращения нападения на себя или союзников.
ТАСС / Эрик Романенко