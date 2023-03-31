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31 марта, 13:34

Медведев спросил у Европы, готова ли она к длинной череде гробов своих "миротворцев"

Медведев назвал "миротворцев", которых могут разместить на Украине, законной целью ВС РФ

Истинные намерения ЕС, который собирается обсудить отправку на Украину "войск миротворческого типа", — довести ситуацию до точки невозврата и развязать "ту самую третью мировую", считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что те самые "миротворцы" просто собираются вступить в конфликт на стороне Киева, поэтому они станут законной целью для наших Вооружённых сил.

Медведев считает, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт, довести ситуацию до точки невозврата и развязать ту самую третью мировую, которой на словах так опасаются. Он назвал таких "миротворцев" волками в овечьей шкуре.

"Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти "миротворцы" должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага... Остаётся только уточнить, а готова ли Европа к длинной череде гробов своих "миротворцев"?" написал Медведев в телеграм-канале.

Чем заканчивается введение "миротворческих" войск, показывают трагедии Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана, многих стран Африки, напомнил зампред Совбеза.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению отправки на Украину "войск миротворческого типа". В Кремле сочли эту идею Брюсселя чрезвычайно опасной, а в Госдуме на планы ЕС ответили фразой Кадырова.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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