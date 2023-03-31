Си Цзиньпин решил поднять Азию на совместную борьбу

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Азию решительно противостоять гегемонии и запугиванию и не позволять ни одной стране лишать её народы права на лучшую жизнь.

"[Необходимо] решительно выступать против гегемонии и запугивания, не позволяя ни одной стране лишать народы Азии права на лучшую и счастливую жизнь", — сказал он в ходе встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в Пекине, сообщает Центральное телевидение КНР.