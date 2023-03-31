Си Цзиньпин решил поднять Азию на совместную борьбу
Си Цзиньпин заявил, что никому не позволено лишать народы Азии права на лучшую жизнь
Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Азию решительно противостоять гегемонии и запугиванию и не позволять ни одной стране лишать её народы права на лучшую жизнь.
"[Необходимо] решительно выступать против гегемонии и запугивания, не позволяя ни одной стране лишать народы Азии права на лучшую и счастливую жизнь", — сказал он в ходе встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в Пекине, сообщает Центральное телевидение КНР.
Китайский лидер отметил необходимость особенно поддерживать с трудом достигнутую положительную динамику развития в Азиатском регионе на фоне серьёзных изменений в мире. Си Цзиньпин также призвал вместе охранять дивиденды региона и отстаивать правильное направление на экономическую глобализацию и региональную экономическую интеграцию.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин впервые с начала пандемии совершил зарубежный визит. Он прилетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. Российский лидер отметил, что основной упор был на экономику, а также заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.