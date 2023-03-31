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31 марта, 15:11

Си Цзиньпин решил поднять Азию на совместную борьбу

Си Цзиньпин заявил, что никому не позволено лишать народы Азии права на лучшую жизнь

<p>Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru</p>

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Азию решительно противостоять гегемонии и запугиванию и не позволять ни одной стране лишать её народы права на лучшую жизнь.

"[Необходимо] решительно выступать против гегемонии и запугивания, не позволяя ни одной стране лишать народы Азии права на лучшую и счастливую жизнь", — сказал он в ходе встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в Пекине, сообщает Центральное телевидение КНР.

Китайский лидер отметил необходимость особенно поддерживать с трудом достигнутую положительную динамику развития в Азиатском регионе на фоне серьёзных изменений в мире. Си Цзиньпин также призвал вместе охранять дивиденды региона и отстаивать правильное направление на экономическую глобализацию и региональную экономическую интеграцию.

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Ранее китайский лидер Си Цзиньпин впервые с начала пандемии совершил зарубежный визит. Он прилетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. Российский лидер отметил, что основной упор был на экономику, а также заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.

Андрей Бражников
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