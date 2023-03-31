В Белом доме заявили о готовности к возможному разговору Байдена и Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / Alex Brandon
США готовы к возможному разговору американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Как рассказал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, Вашингтон рассчитывает держать открытыми каналы связи с Пекином.
"Мы дали ясно понять [Китаю], что готовы к телефонному разговору Байдена и Си Цзиньпина", — сказал он в ходе выступления в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.
Также чиновник подчеркнул, что Белый дом поймёт в ближайшее время, нормализуются ли дипломатические связи с Китаем. По его словам, лидеры двух стран "ясно дали понять, что намерены в ближайшие месяцы и годы сделать осторожные шаги к выстраиванию более предсказуемых, стабильных отношений при наличии всех вызовов". Помешало данным шагам, по его мнению Кэмпбелла, появление аэростата над США.
Ранее стало известно, что в Китае не видят смысла в общении Си Цзиньпина и Байдена, несмотря на усилия американских дипломатов. Сам лидер США ранее неоднократно заявлял о желании побеседовать с китайским коллегой, а Белый дом даже анонсировал их разговор, который так и не состоялся.