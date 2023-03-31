Принял за ведьму: Убийца девушки-репетитора в Москве назвал колдовство причиной расправы

Подозреваемый в убийстве девушки-репетитора, тело которой обнаружили в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве, рассказал, что заподозрил возлюбленную в том, что она — ведьма. Он решил, что убитая воспользовалась чарами, чтоб заманить его и покончить с ним. Хотел бежать от неё в срочном порядке, но, по его словам, не вышло.