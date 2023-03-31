Принял за ведьму: Убийца девушки-репетитора в Москве назвал колдовство причиной расправы
Подозреваемый в убийстве девушки-репетитора в Москве заподозрил, что она ведьма
Подозреваемый в убийстве девушки-репетитора в Москве. Обложка © Telegram-канал / Прокуратура Москвы
Подозреваемый в убийстве девушки-репетитора, тело которой обнаружили в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве, рассказал, что заподозрил возлюбленную в том, что она — ведьма. Он решил, что убитая воспользовалась чарами, чтоб заманить его и покончить с ним. Хотел бежать от неё в срочном порядке, но, по его словам, не вышло.
Как стало известно "Вечерней Москве", "раскусив" девушку в колдовстве, он бросился собирать вещи и хотел уже было уехать, как заметил, что та кому-то звонит. Издание уточняет, что Анна звонила другу, испугавшись за возлюбленного. Но злоумышленник, заподозрив неладное, стал отбирать у неё смартфон, завязалась драка. Молодой человек избил жертву, принялся её душить, а после добил ножом.
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Напомним, 29 марта в квартире на севере Москвы было найдено тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день. Позже выяснилось, что у парня бывали галлюцинации.