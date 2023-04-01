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1 апреля, 05:36

Власти Польши уличили в подготовке к войне с Россией

Автор Myśl Polska Зинкевич: Поляков готовят к возможности войны с Россией

Жителей Польши подготавливают к возможности войны с Россией, считает автор журнала Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. Он сравнил нынешнюю польскую пропаганду с пропагандой межвоенного периода XX века и сделал неутешительные выводы.

"Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приёмы, популярные у существовавшего на тот момент режима… Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии", — подчеркнул Зинкевич.

Но "точкой над i" стало громкое заявление посла Польши в Париже о том, что Варшаве придётся противостоять России в случае поражения Киева. Зинкевич назвал такие слова дипломата трагедией.

"Чтобы сварить живую лягушку, нужно постепенно, медленно, потихонечку повышать температуру воды... Тогда лягушка, прежде чем поймёт, что происходит, простится с жизнью", — резюмировал автор.

Также он пожурил Варшаву за "братание" с президентом Украины Владимиром Зеленским и при этом бесцеремонное отношение к ядерной державе — России.

Опасный поворот: Какую армию может собрать Польша для войны с Россией

Опасный поворот: Какую армию может собрать Польша для войны с Россией

Напомним, скандальное заявление посла Польши Яна Эмерика Росцишевского о вступлении Варшавы в войну против РФ прозвучало в середине марта. Позднее посольство страны заявило, что слова дипломата якобы неверно истолковали. Тем не менее польская партия "Конфедерация" потребовала уволить Росцишевского.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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