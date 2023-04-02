Глава Минобороны Чехии заявила, что в стране не будут размещать ядерное оружие

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что в стране не предполагается размещение ядерного оружия. Так она в эфире Чешского ТВ прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина о вероятном размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.