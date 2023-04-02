Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 13:53

Глава Минобороны Чехии заявила, что в стране не будут размещать ядерное оружие

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что в стране не предполагается размещение ядерного оружия. Так она в эфире Чешского ТВ прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина о вероятном размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

"Ничего подобного не рассматривается", — цитирует телеканал руководителя оборонного ведомства.

В Белоруссии назвали тактическое ядерное оружие России сдерживающим фактором

В Белоруссии назвали тактическое ядерное оружие России сдерживающим фактором

Чернохова также добавила, что в случае применения тактического ядерного оружия на Украине жителям Чехии ничего не угрожает.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко заявил, что при необходимости попросит у России размещения стратегического ядерного оружия на территории республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями, если РФ разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Илья Суриков
  • Новости
  • чехия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров