На место взрыва в кафе в Санкт-Петербурге прибыл прокурор города Мельник
На место взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прибыл прокурор города Виктор Мельник. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Северной столицы.
"На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор города Санкт-Петербурга Виктор Мельник", — сказано в заявлении в телеграм-канале.
По факту случившегося прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Весь тротуар около кафе был усыпан осколками. В результате взрыва в кафе погиб сам Татарский. Момент взрыва попал на видео.
Telegram / SHOT