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2 апреля, 16:35

На место взрыва в кафе в Санкт-Петербурге прибыл прокурор города Мельник

На место взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прибыл прокурор города Виктор Мельник. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Северной столицы.

"На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор города Санкт-Петербурга Виктор Мельник", — сказано в заявлении в телеграм-канале.

По факту случившегося прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Весь тротуар около кафе был усыпан осколками. В результате взрыва в кафе погиб сам Татарский. Момент взрыва попал на видео.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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