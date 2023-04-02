На место взрыва в кафе в Санкт-Петербурге прибыл прокурор города Мельник

На место взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прибыл прокурор города Виктор Мельник. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Северной столицы.

"На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор города Санкт-Петербурга Виктор Мельник", — сказано в заявлении в телеграм-канале.