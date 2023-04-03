Жителю Камчатки дали три года условно за обстрел приятеля резиновыми пулями
В Петропавловске-Камчатском мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно за то, что он выпустил минимум шесть резиновых пуль в своего друга, после чего избил его. Столь маленький срок мужчина получил, потому что пострадавший друг попросил не наказывать правонарушителя слишком строго, пишет "КП – Дальний Восток".
Как рассказали в Прокуратуре Камчатского края, подсудимого на такие действия спровоцировала ссора, произошедшая между мужчинами в октябре 2022 года, когда оба выпивали. Правда, перемирие наступило раньше правосудия, так как между мужчинами нормализовались отношения ещё на этапе предварительного следствия.
Подсудимый возместил потерпевшему ущерб, а последний обратился к суду с просьбой избрать не слишком строгую меру наказания. В итоге стрелка признали виновным в намеренном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "з", часть 2, статья 111 УК РФ). Он легко отделался, так как максимальный срок за подобное нарушение закона составляет десять лет лишения свободы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. При нём были обнаружены коктейли Молотова и два ружья. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии и прооперировали. Вскоре злоумышленника задержали.
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