Жителю Камчатки дали три года условно за обстрел приятеля резиновыми пулями

В Петропавловске-Камчатском мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно за то, что он выпустил минимум шесть резиновых пуль в своего друга, после чего избил его. Столь маленький срок мужчина получил, потому что пострадавший друг попросил не наказывать правонарушителя слишком строго, пишет "КП – Дальний Восток".

Как рассказали в Прокуратуре Камчатского края, подсудимого на такие действия спровоцировала ссора, произошедшая между мужчинами в октябре 2022 года, когда оба выпивали. Правда, перемирие наступило раньше правосудия, так как между мужчинами нормализовались отношения ещё на этапе предварительного следствия.