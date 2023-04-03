СК показал, как подозреваемая в убийстве Татарского приехала на вторую квартиру, где была задержана
Следственный комитет опубликовал видео с камер в петербургской многоэтажке, где подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского планировала скрываться от правоохранителей.
Видео © Следственный комитет РФ
На кадрах видно, как Дарья Трепова с сумкой наперевес и большим чемоданом заходит в подъезд в сопровождении мужчины. Вероятно, это сосед, поскольку вышли они на разных этажах. В лифте парочка о чём-то беседует, причём Дарья не выглядит взволнованной и даже улыбается. На следующее утро в этом же доме её и задержат.
Напомним, после взрыва подозреваемая попыталась скрыться, сменив образ, однако утром 3 апреля была задержана. На момент обысков в квартире Треповой в городе Пушкино, где проживают её мать и сестра, Дарьи не оказалось. По словам сестры, она в последнее время жила в Москве и приехала в Санкт-Петербург, чтобы попрощаться с родственниками — она собиралась уехать за границу. Девушку нашли на съёмной квартире в Петербурге. Подробнее о задержании Треповой — в материале Лайфа.
Следственный комитет РФ