СК показал, как подозреваемая в убийстве Татарского приехала на вторую квартиру, где была задержана

Следственный комитет опубликовал видео с камер в петербургской многоэтажке, где подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского планировала скрываться от правоохранителей.

Видео © Следственный комитет РФ

На кадрах видно, как Дарья Трепова с сумкой наперевес и большим чемоданом заходит в подъезд в сопровождении мужчины. Вероятно, это сосед, поскольку вышли они на разных этажах. В лифте парочка о чём-то беседует, причём Дарья не выглядит взволнованной и даже улыбается. На следующее утро в этом же доме её и задержат.