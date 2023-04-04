Полевой госпиталь России в Турции за неделю принял более пяти тысяч пациентов

Открытый в Турции полевой многопрофильный госпиталь Минздрава РФ за неделю принял более пяти тысяч пациентов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, обеспечивающие оказание медицинской помощи пострадавшим при землетрясении в Турции, помогли турецким коллегам принять 5,2 тысячи пациентов за неделю", — говорится в сообщении.

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Более тысячи пациентов получили необходимую медицинскую помощь в стационаре, более 15 пациентов с хронической почечной недостаточностью прошли лечение гемодиализом. Также аналогичный многопрофильный госпиталь развёрнут в городе Алеппо. Общее число пострадавших, получивших медицинскую помощь от российских медиков, насчитывает почти девять тысяч человек.