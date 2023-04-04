Полевой госпиталь России в Турции за неделю принял более пяти тысяч пациентов
Открытый в Турции полевой многопрофильный госпиталь Минздрава РФ за неделю принял более пяти тысяч пациентов, сообщила пресс-служба ведомства.
"Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, обеспечивающие оказание медицинской помощи пострадавшим при землетрясении в Турции, помогли турецким коллегам принять 5,2 тысячи пациентов за неделю", — говорится в сообщении.
Более тысячи пациентов получили необходимую медицинскую помощь в стационаре, более 15 пациентов с хронической почечной недостаточностью прошли лечение гемодиализом. Также аналогичный многопрофильный госпиталь развёрнут в городе Алеппо. Общее число пострадавших, получивших медицинскую помощь от российских медиков, насчитывает почти девять тысяч человек.
Напомним, серия мощных землетрясений прошла в Турции в начале февраля. По данным властей, мощность сейсмособытия можно было сравнить со взрывом 500 атомных бомб. Жертвами землетрясения стали около полусотни тысяч человек. Полиция выявила более 560 застройщиков и подрядчиков, которые допустили ошибки и нарушения на этапе строительства.
Telegram / Минздрав России