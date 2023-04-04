Ещё одна украинка отказалась пожимать руку российской теннисистке
Украинская теннисистка Калинина не пожала руку россиянке Анне Калинской после поражения
Теннисистка с Украины Ангелина Калинина не стала пожимать руку россиянке Анне Калинской после поражения в первом круге турнира WTA в американском Чарлстоне.
Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4. После матча россиянка подошла к сетке для традиционного рукопожатия, однако её соперница сразу отправилась собирать вещи.
Ранее Лайф рассказывал, что украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку сопернице из России после матча. Это произошло после того, как Анастасия Потапова уверенно разобралась с ней во втором круге турнира в Майами. Похожая история произошла после финала турнира WTA в американском Остине. Костюк победила россиянку Варвару Грачёву и отказалась пожать руку сопернице.
itftennis.com / Paul Zimmer