Ещё одна украинка отказалась пожимать руку российской теннисистке

Теннисистка с Украины Ангелина Калинина не стала пожимать руку россиянке Анне Калинской после поражения в первом круге турнира WTA в американском Чарлстоне.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4. После матча россиянка подошла к сетке для традиционного рукопожатия, однако её соперница сразу отправилась собирать вещи.