Правительству Австралии запретят использовать TikTok на служебных устройствах

Генпрокуратура Австралии запретит членам правительства использовать приложение TikTok на всех служебных устройствах. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление генпрокурора Марка Дрейфуса, данное решение принято из-за опасения властей по поводу возможного вмешательства Китая.

"После получения рекомендаций от органов разведки и безопасности сегодня я уполномочил секретаря Генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в соответствии с системой политики защиты и безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества", — сказал он.