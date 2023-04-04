Правительству Австралии запретят использовать TikTok на служебных устройствах
Генпрокуратура Австралии запретит членам правительства использовать приложение TikTok на всех служебных устройствах. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление генпрокурора Марка Дрейфуса, данное решение принято из-за опасения властей по поводу возможного вмешательства Китая.
"После получения рекомендаций от органов разведки и безопасности сегодня я уполномочил секретаря Генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в соответствии с системой политики защиты и безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества", — сказал он.
Решение вступит в силу "как можно скорее". При этом Дрейфус подтвердил возможные единичные исключения при наличии определённых оснований.
Ранее в Конгрессе США ввели частичный запрет на TikTok. Это касается членов и сотрудников Палаты представителей и использования программы на рабочих устройствах. Также власти Бельгии временно запретили высшим чиновникам использовать соцсеть на служебных телефонах. Кроме того, схожий запрет ввели и для членов обеих палат Парламента Чехии.
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