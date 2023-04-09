11 роликов рекламы презервативов, смотря которые вы заплачете от смеха

Если вас кто-нибудь спросит, могут ли презервативы быть смешными, вряд ли вы ответите на этот вопрос утвердительно. Это достаточно надёжное средство контрацепции, необходимое всем, кто хочет спать с другими людьми, а не только с подушкой для обнимашек с изображением любимого персонажа. Однако, судя по некоторой рекламе, возникает чувство, что снимали её только с одной целью — показать на конкурсе юмористических видео. И при этом явно были настроены на первое место. Собрали для вас несколько забавных роликов про презервативы из разных стран, смотря которые вы заплачете от смеха.

1. Презервативы марки Zazoo Condoms

Бельгия, 2004 год

Лучшая реклама презервативов из Бельгии. Видео © YouTube / Honey Medok

Суть рекламы, видимо, в том, чтобы предостеречь родителей от страшной ошибки. Если не можете воспитывать своего ребёнка, "используйте презервативы!", говорят нам создатели ролика. Реклама была настолько плоха по своей логике, что в итоге её запретили показывать.

2. Презервативы марки Trast

Кения, 2009 год

Реклама презервативов из Кении. Видео © YouTube / armsambo

Ещё одна забавная реклама была сделана в Кении. Очевидно, что мужчина хочет впечатлить девушку своим гигантским размером, и это у него, конечно, получается. Но вы только подумайте, как она потом весь день будет объяснять, почему её зонтик так выглядит?

3. Презервативы Le mouv

Франция, 2013 год

Французская запрещённая реклама презервативов. Скрин © YouTube / Fifalawlz

"Нет, раньше всё было не лучше!" — таков слоган ролика про свидание девушки, видимо, с Ганнибалом Лектером. Парень, судя по виду, решил воспользоваться лайфхаком старины и вместо резинки использовать кишки. Весьма неоднозначная французская реклама презервативов, от которой хочется вырвать себе глаза. Это шутка, конечно же. А может, и нет.

4. Презервативы марки Durex

Великобритания, 2006 год

Запрещённая реклама презервативов Durex. Видео © YouTube / MirReklamyUA

Если верить "Ютубу", Durex — чемпион по запрещённой рекламе. Видимо, эти рекламоделы оканчивали ПТУ имени Кринжа. Что тут скажешь? Оцените сами.

5. Deluxe Nirodh, Kohinoor и другие марки

Индия, 2008 год

Индийская реклама презервативов. Видео © YouTube / takiostavim

Похоже, индийцы сняли одну рекламу сразу для всех презервативов в стране, да ещё в своём традиционном песенном стиле. Извините, но никак не получается воспринимать подобное всерьёз.

6. Презервативы марки Skin ultrasensibles, sabor frutilla (ультрачувствительные с ароматом клубники)

Аргентина, 2009 год

Смешное видео из Аргентины. Видео © YouTube / Goatnicker

Сюжет рекламы достаточно прост, но при этом комичен. Кому из нас в юности, будучи застуканными родителями в самый неподходящий момент, не приходила мысль пожевать презерватив и надуть, как жвачку. Мол, а что? Мы ничего такого не делаем.

7. Презервативы марки Trojan

США, 2011 год

Смешная реклама презервативов из США "Всегда держите в машине". Видео © YouTube / funwithads

Даже не знаем, должна эта реклама чему-то научить или насторожить. Во всяком случае, стоит ли доверять презервативам с названием "Троян"? Каждый решает сам за себя.

8. Презервативы марки Naked

Австралия, 2013 год

Запрещённая австралийская реклама презервативов. Скрин © YouTube / Екатерина Чехова

Довольно неоднозначная австралийская реклама презервативов вызвала шок среди зрителей и довольно быстро была запрещена. Оно и неудивительно: пусть все пикантные места и были закрыты, ролик однозначно признали вызывающим и вульгарным.

9. Презервативы марки Okamoto Zero one

Япония, 2016 год

Японская реклама презервативов. Видео © YouTube / Павел Семёнов

Никто не удивлён, что очередное творение японцев оказалось странным, но не менее креативным!

10. Презервативы марки Josh

Пакистан, 2013 год

Реклама пакистанских презервативов Josh. Видео © YouTube / DKT International

Данную рекламу в Пакистане назвали безнравственной и сняли с эфира после огромного количества жалоб. Хотя из всего списка она, пожалуй, самая скромная. Наверное, вся беда этого ролика была в том, что его решили показать в мусульманской стране во время Рамадана — девятого месяца лунного календаря, в течение которого по исламским законам соблюдается строгий пост. А вы тут со своим сексом. Серьёзно?

11. Реклама тайских презервативов

Таиланд, 2013 год

Реклама презервативов из Таиланда. Видео © YouTube / debsirin33298