11 роликов рекламы презервативов, смотря которые вы заплачете от смеха
Сделали для вас небольшую подборочку рекламных роликов про необходимую контрацепцию во время жарких свиданий, чтобы поднять настроение. Наслаждайтесь!
Если вас кто-нибудь спросит, могут ли презервативы быть смешными, вряд ли вы ответите на этот вопрос утвердительно. Это достаточно надёжное средство контрацепции, необходимое всем, кто хочет спать с другими людьми, а не только с подушкой для обнимашек с изображением любимого персонажа. Однако, судя по некоторой рекламе, возникает чувство, что снимали её только с одной целью — показать на конкурсе юмористических видео. И при этом явно были настроены на первое место. Собрали для вас несколько забавных роликов про презервативы из разных стран, смотря которые вы заплачете от смеха.
1. Презервативы марки Zazoo Condoms
Бельгия, 2004 год
Лучшая реклама презервативов из Бельгии. Видео © YouTube / Honey Medok
Суть рекламы, видимо, в том, чтобы предостеречь родителей от страшной ошибки. Если не можете воспитывать своего ребёнка, "используйте презервативы!", говорят нам создатели ролика. Реклама была настолько плоха по своей логике, что в итоге её запретили показывать.
2. Презервативы марки Trast
Кения, 2009 год
Реклама презервативов из Кении. Видео © YouTube / armsambo
Ещё одна забавная реклама была сделана в Кении. Очевидно, что мужчина хочет впечатлить девушку своим гигантским размером, и это у него, конечно, получается. Но вы только подумайте, как она потом весь день будет объяснять, почему её зонтик так выглядит?
3. Презервативы Le mouv
Франция, 2013 год
Французская запрещённая реклама презервативов. Скрин © YouTube / Fifalawlz
"Нет, раньше всё было не лучше!" — таков слоган ролика про свидание девушки, видимо, с Ганнибалом Лектером. Парень, судя по виду, решил воспользоваться лайфхаком старины и вместо резинки использовать кишки. Весьма неоднозначная французская реклама презервативов, от которой хочется вырвать себе глаза. Это шутка, конечно же. А может, и нет.
4. Презервативы марки Durex
Великобритания, 2006 год
Запрещённая реклама презервативов Durex. Видео © YouTube / MirReklamyUA
Если верить "Ютубу", Durex — чемпион по запрещённой рекламе. Видимо, эти рекламоделы оканчивали ПТУ имени Кринжа. Что тут скажешь? Оцените сами.
5. Deluxe Nirodh, Kohinoor и другие марки
Индия, 2008 год
Индийская реклама презервативов. Видео © YouTube / takiostavim
Похоже, индийцы сняли одну рекламу сразу для всех презервативов в стране, да ещё в своём традиционном песенном стиле. Извините, но никак не получается воспринимать подобное всерьёз.
6. Презервативы марки Skin ultrasensibles, sabor frutilla (ультрачувствительные с ароматом клубники)
Аргентина, 2009 год
Смешное видео из Аргентины. Видео © YouTube / Goatnicker
Сюжет рекламы достаточно прост, но при этом комичен. Кому из нас в юности, будучи застуканными родителями в самый неподходящий момент, не приходила мысль пожевать презерватив и надуть, как жвачку. Мол, а что? Мы ничего такого не делаем.
7. Презервативы марки Trojan
США, 2011 год
Смешная реклама презервативов из США "Всегда держите в машине". Видео © YouTube / funwithads
Даже не знаем, должна эта реклама чему-то научить или насторожить. Во всяком случае, стоит ли доверять презервативам с названием "Троян"? Каждый решает сам за себя.
8. Презервативы марки Naked
Австралия, 2013 год
Запрещённая австралийская реклама презервативов. Скрин © YouTube / Екатерина Чехова
Довольно неоднозначная австралийская реклама презервативов вызвала шок среди зрителей и довольно быстро была запрещена. Оно и неудивительно: пусть все пикантные места и были закрыты, ролик однозначно признали вызывающим и вульгарным.
9. Презервативы марки Okamoto Zero one
Япония, 2016 год
Японская реклама презервативов. Видео © YouTube / Павел Семёнов
Никто не удивлён, что очередное творение японцев оказалось странным, но не менее креативным!
10. Презервативы марки Josh
Пакистан, 2013 год
Реклама пакистанских презервативов Josh. Видео © YouTube / DKT International
Данную рекламу в Пакистане назвали безнравственной и сняли с эфира после огромного количества жалоб. Хотя из всего списка она, пожалуй, самая скромная. Наверное, вся беда этого ролика была в том, что его решили показать в мусульманской стране во время Рамадана — девятого месяца лунного календаря, в течение которого по исламским законам соблюдается строгий пост. А вы тут со своим сексом. Серьёзно?
11. Реклама тайских презервативов
Таиланд, 2013 год
Реклама презервативов из Таиланда. Видео © YouTube / debsirin33298
Эта реклама показывает нам то ли высокий уровень морали тайцев, то ли страх девственника перед первым разом. Просто посмотрите и сделайте собственные выводы.
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