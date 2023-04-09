6 мужских недостатков, незаметных для влюблённых, которые потом убивают отношения

В жизни часто бывает, что мы не замечаем недостатки у людей, в которых мы влюблены. И иногда это приводит к отношениям с партнёром, который не соответствует ожиданиям. В случае с мужчинами есть несколько типичных недостатков, которые девушки не замечают в начале отношений, но тут же бегут, когда всё поймут.

1. Неопределённость в отношениях

Многие мужчины любят держать девушек на расстоянии, не определяясь, что между ними. В начале это может показаться интересным и загадочным, но со временем дамы начинают понимать, что им не хватает ясности в отношениях. А это рано или поздно приведёт к разрыву.

Что нужно знать о мужчинах перед началом отношений. Фото © Shutterstock

2. Нежелание обсуждать проблемы

Мужчины часто не хотят обсуждать свои проблемы и чувства. Они могут просто замолчать и отстраниться от девушки. Как результат — постоянные конфликты. Ведь мы с вами уже знаем, что залог здоровых отношений — это ненасильственная коммуникация.

3. Неумение проявлять эмпатию

Далеко не все парни умеют проявлять эмпатию, что, в свою очередь, регулярно приводит к ситуациям, когда женщины остаются без необходимой поддержки в трудные моменты. Вместо того чтобы высказать сочувствие или просто выслушать, мужчины могут попытаться решить проблему на свой лад. Чем чаще всего делают только хуже.

Как не прогадать с выбором мужчины: что необходимо учитывать. Фото © Shutterstock

4. Неумение проявлять заботу

Мужчины могут не замечать мелкие детали и не проявлять заботу о возлюбленной. Например, не обратить внимания на новую причёску или наряд. Что потом заставит девушку чувствовать себя недооценённой и незаметной. Конечно, очень легко сказать мужчине: "А ну-ка! Проявляй заботу!" Но нужно понимать, что у него за плечами огромный жизненный опыт, который и сделал партнёра тем, кем он является сейчас. Изменить парня не получится, если он, конечно, сам того не захочет.

5. Неумение проявлять инициативу

Поначалу может показаться забавным самой организовывать встречи, вытаскивать любимого погулять, но отношения так не работают. И совместным досугом дело не ограничивается — поверьте, когда гормоны немного успокоятся, вам не захочется тянуть на себе отношения, которые изначально были обречены на провал.

Мужские недостатки, которые можно не заметить в начале отношений. Фото © Shutterstock

6. Неумение признаваться в своих ошибках

Мужчины, как правило, более склонны к тому, чтобы не признаваться в своих ошибках и не извиняться. Более того, они могут пытаться уйти от ответственности и обвинять во всём партнершу. В результате возникают конфликты и неудовлетворённость в отношениях. Лучше выяснить такой "косяк" на первых встречах, чем спустя 5 лет отношений, уже в браке с общей ипотекой.