Москалькова обратилась в ООН и Совет Европы из-за гонений Киева на монахов УПЦ в Лавре

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к ООН и Совету Европы в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. Она осудила безнравственную кампанию, направленную на захват святыни.

"Территория монастыря фактически контролируется фашиствующими молодчиками, а настоятель митрополит Павел подвергнут незаконному уголовному преследованию. Подобного рода надругательство над центром канонического православия, его священнослужителями и верующими наглядно показывает, как на самом деле на Украине уважают право людей на свободу совести и вероисповедания", — написала она в телеграм-канале.