Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля 2023, 22:57

Москалькова обратилась в ООН и Совет Европы из-за гонений Киева на монахов УПЦ в Лавре

Москалькова потребовала от ООН и СЕ не допустить изгнания монахов УПЦ из Лавры

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к ООН и Совету Европы в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. Она осудила безнравственную кампанию, направленную на захват святыни.

"Территория монастыря фактически контролируется фашиствующими молодчиками, а настоятель митрополит Павел подвергнут незаконному уголовному преследованию. Подобного рода надругательство над центром канонического православия, его священнослужителями и верующими наглядно показывает, как на самом деле на Украине уважают право людей на свободу совести и вероисповедания", — написала она в телеграм-канале.

Заявление омбудсмен направила Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и международным правозащитным организациям. Она потребовала от них сделать всё возможное, чтобы не допустить изгнания монахов канонической УПЦ.

Хмельницкая епархия УПЦ предупредила о возможном захвате кафедрального собора
Хмельницкая епархия УПЦ предупредила о возможном захвате кафедрального собора

Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть помещения обители до 29 марта. Священнослужители обратились в суд и попросили не изгонять их до его решения, однако им было отказано, а настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест. Владыка Климент призвал ко всеукраинской круглосуточной молитве в связи с событиями вокруг лавры.

BannerImage

ТАСС / Сергей Карпухин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • ООН
  • Совет Европы
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar