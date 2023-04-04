Москалькова обратилась в ООН и Совет Европы из-за гонений Киева на монахов УПЦ в Лавре
Москалькова потребовала от ООН и СЕ не допустить изгнания монахов УПЦ из Лавры
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к ООН и Совету Европы в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. Она осудила безнравственную кампанию, направленную на захват святыни.
"Территория монастыря фактически контролируется фашиствующими молодчиками, а настоятель митрополит Павел подвергнут незаконному уголовному преследованию. Подобного рода надругательство над центром канонического православия, его священнослужителями и верующими наглядно показывает, как на самом деле на Украине уважают право людей на свободу совести и вероисповедания", — написала она в телеграм-канале.
Заявление омбудсмен направила Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и международным правозащитным организациям. Она потребовала от них сделать всё возможное, чтобы не допустить изгнания монахов канонической УПЦ.
Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть помещения обители до 29 марта. Священнослужители обратились в суд и попросили не изгонять их до его решения, однако им было отказано, а настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест. Владыка Климент призвал ко всеукраинской круглосуточной молитве в связи с событиями вокруг лавры.
ТАСС / Сергей Карпухин