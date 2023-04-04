Владыка Климент объявил всеукраинскую молитву за Киево-Печерскую лавру
Митрополит УПЦ Климент призвал верующих к всеукраинской молитве за Киево-Печерскую лавру
Киево-Печерская лавра. Обложка © ТАСС / SOPA Images via ZUM / James Mcgill
Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент призвал прихожан к круглосуточной молитве. По его словам, все верующие сегодня следят за событиями в Киево-Печерской лавре.
"Судьба этой святыни небезразлична. Мы не можем находиться в стороне от всех происходящих процессов — попыток забрать монастырь в церкви, выгнать из монастыря монахов и превратить его в музей, как это было в давние советские времена. Поэтому призываем всех вас присоединиться к всеукраинской молитве за лавру", — сказал он в обращении, опубликованном пресс-службой УПЦ.
Владыка отметил, что верующие и священнослужители не могут "противостоять агрессией" событиям, происходящим вокруг канонической церкви на Украине. По его словам, каждый из прихожан может приехать в лавру, дабы "разделить свои молитвенные вздохи и принести духовную жертву Богу".
Напомним, киевские власти начали разграбление Киево-Печерской лавры и обязали монахов УПЦ покинуть её помещения до 29 марта. Священнослужители отказались выполнять требование и обратились в суд, однако тот не стал откладывать изгнание из обители, а настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест. Тем временем раскольники продолжают бесноваться: в Хмельницком они захватили кафедральный собор канонической церкви. Накануне стало известно, что украинский режим планирует разорвать договор аренды с членами Почаевской Свято-Успенской лавры.