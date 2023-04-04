Владыка Климент объявил всеукраинскую молитву за Киево-Печерскую лавру

Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент призвал прихожан к круглосуточной молитве. По его словам, все верующие сегодня следят за событиями в Киево-Печерской лавре.

"Судьба этой святыни небезразлична. Мы не можем находиться в стороне от всех происходящих процессов — попыток забрать монастырь в церкви, выгнать из монастыря монахов и превратить его в музей, как это было в давние советские времена. Поэтому призываем всех вас присоединиться к всеукраинской молитве за лавру", — сказал он в обращении, опубликованном пресс-службой УПЦ.