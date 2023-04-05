Трампу грозит 136 лет тюрьмы по всем обвинениям

Максимальное наказание по обвинениям, выдвинутым в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа, составляет 136 лет тюрьмы. Об этом пишет Fox News.

"Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы, однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осуждён по любому или по всем пунктам обвинения", — информирует телеканал.