Трампу грозит 136 лет тюрьмы по всем обвинениям
Fox News: Трампу по выдвинутым обвинениям грозит 136 лет тюрьмы
Максимальное наказание по обвинениям, выдвинутым в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа, составляет 136 лет тюрьмы. Об этом пишет Fox News.
"Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы, однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осуждён по любому или по всем пунктам обвинения", — информирует телеканал.
Подлог деловых документов, в котором обвиняют экс-президента, считается проступком в соответствии с законодательством Нью-Йорка, однако поднимается до ранга преступления с максимальным приговором в четыре года при попытке скрыть другое преступление.
Напомним, 4 апреля Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Он покинул здание суда, пробыв там около двух часов, и вернулся в свою резиденцию в штате Флорида. Формальный арест с него был снят.
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