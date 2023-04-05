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5 апреля, 09:26
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Летит со скоростью 200 км/ч: Над Сосновым бором объявлен сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе

Над Ленобластью объявлен сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе

В небе над Сосновым бором в Ленинградской области замечен неопознанный объект. Объявлен сигнал "Режим" — требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ.

Как уточняет SHOT, предварительно объект опознан как малоразмерный шар. Он передвигается со скоростью 200 км/ч на высоте примерно 10 тысяч метров.

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А в конце февраля над Северной столицей было закрыто воздушное пространство из-за неопознанного летающего объекта. Власти ввели план "Ковёр" и подтвердили, что аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Через несколько часов небо начали открывать.

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Ирина Фальке
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