Летит со скоростью 200 км/ч: Над Сосновым бором объявлен сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе
Над Ленобластью объявлен сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе
В небе над Сосновым бором в Ленинградской области замечен неопознанный объект. Объявлен сигнал "Режим" — требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ.
Как уточняет SHOT, предварительно объект опознан как малоразмерный шар. Он передвигается со скоростью 200 км/ч на высоте примерно 10 тысяч метров.
А в конце февраля над Северной столицей было закрыто воздушное пространство из-за неопознанного летающего объекта. Власти ввели план "Ковёр" и подтвердили, что аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Через несколько часов небо начали открывать.
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