Летит со скоростью 200 км/ч: Над Сосновым бором объявлен сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе

В небе над Сосновым бором в Ленинградской области замечен неопознанный объект. Объявлен сигнал "Режим" — требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ.

Как уточняет SHOT, предварительно объект опознан как малоразмерный шар. Он передвигается со скоростью 200 км/ч на высоте примерно 10 тысяч метров.