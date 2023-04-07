Саакашвили заявил, что умирает в заключении в Грузии

Здоровье экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в заключении сильно ухудшилось, он страдает от нескольких заболеваний. Об этом сообщил сам политик в материале для Politico. По словам бывшего грузинского лидера, он умирает.

Саакашвили отметил, что по возвращении в Грузию в 2021 году после восьми лет в изгнании он был здоровым и энергичным мужчиной. Но к текущему моменту ситуация сильно ухудшилась.

"Я затем был немедленно задержан грузинскими властями и помещён под стражу, с тех пор в заключении моё здоровье стремительно ухудшилось. Сейчас я умираю, страдаю от более 20 серьёзных заболеваний, которые появились в заключении", — указал он.

Бывший грузинский лидер считает ответственными за его состояние российские власти. По словам Саакашвили, в случае его смерти в Грузии произойдёт "политический хаос".