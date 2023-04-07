Саакашвили заявил, что умирает в заключении в Грузии
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Здоровье экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в заключении сильно ухудшилось, он страдает от нескольких заболеваний. Об этом сообщил сам политик в материале для Politico. По словам бывшего грузинского лидера, он умирает.
Саакашвили отметил, что по возвращении в Грузию в 2021 году после восьми лет в изгнании он был здоровым и энергичным мужчиной. Но к текущему моменту ситуация сильно ухудшилась.
"Я затем был немедленно задержан грузинскими властями и помещён под стражу, с тех пор в заключении моё здоровье стремительно ухудшилось. Сейчас я умираю, страдаю от более 20 серьёзных заболеваний, которые появились в заключении", — указал он.
Бывший грузинский лидер считает ответственными за его состояние российские власти. По словам Саакашвили, в случае его смерти в Грузии произойдёт "политический хаос".
В своей публикации политик также поддержал грузинский народ, который протестовал против закона об "иностранных агентах". Он считает, что жители страны подтвердили свою приверженность демократии.
Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был заключён под стражу ещё в 2021 году, когда он вернулся в страну после восьми лет отсутствия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. Политик неоднократно жаловался на ухудшение здоровья в заключении. В его организме даже нашли тяжёлые металлы и мышьяк. В конце марта 2023 года стало известно, что вес Саакашвили достиг критического для здоровья значения.