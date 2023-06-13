10 фото настолько красивых блюд, что даже есть их будет жалко

Еда нужна для того, чтобы утолять ей голод, правильно? Да. Вот только иногда кулинары так увлекаются, что у них из-под ножа выходят шедевры, которые и есть-то жалко! Вот 10 таких случаев.