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13 июня, 08:00

10 фото настолько красивых блюд, что даже есть их будет жалко

Еда нужна для того, чтобы утолять ей голод, правильно? Да. Вот только иногда кулинары так увлекаются, что у них из-под ножа выходят шедевры, которые и есть-то жалко! Вот 10 таких случаев.

"Десерт с лимонным заварным кремом назвали "Это не лимон". Кафе в долине Дуоро, Португалия",cheesytodd.

Фото © Reddit / cheesytodd

Фото © Reddit / cheesytodd

"Кубический круассан (с фисташковым кремом) — Копенгаген, Дания",cheesytodd.

Фото © Reddit / cheesytodd

Фото © Reddit / cheesytodd

"Удивительное блюдо с карри в моей местной кафешке",Osaka_Rambling.

Фото © Reddit / Osaka_Rambling

Фото © Reddit / Osaka_Rambling

"Домашний киш с сыром и овощами",ohhomelygirl.

Фото © Reddit / ohhomelygirl

Фото © Reddit / ohhomelygirl

"Это самая красивая тарелка с нарезками, что я когда-либо делала",drocup_.

Фото © Reddit / drocup_

Фото © Reddit / drocup_

"Домашний салат с тунцом",ProjectA-ko.

Фото © Reddit / ProjectA-ko

Фото © Reddit / ProjectA-ko

"Оладушек из мультиварки",alejbondra007.

Фото © Reddit / alejbondra007

Фото © Reddit / alejbondra007

"Моя первая пицца",Hl_IM_MR_MEESEEKS.

Фото © Reddit / Hl_IM_MR_MEESEEKS

Фото © Reddit / Hl_IM_MR_MEESEEKS

"Бейгл с тунцом",vee-effekt.

Фото © Reddit / vee-effekt

Фото © Reddit / vee-effekt

"Впервые делала голубичный пирог",thenameofbeautiful.

Фото © Reddit / thenameofbeautiful

Фото © Reddit / thenameofbeautiful

10 фото блюд, глядя на которые только сумасшедший не скажет "ну и гадость"

10 фото блюд, глядя на которые только сумасшедший не скажет "ну и гадость"

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Reddit / cheesytodd, alejbondra007

Сергей Трофимов
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