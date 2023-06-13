10 фото настолько красивых блюд, что даже есть их будет жалко
Еда нужна для того, чтобы утолять ей голод, правильно? Да. Вот только иногда кулинары так увлекаются, что у них из-под ножа выходят шедевры, которые и есть-то жалко! Вот 10 таких случаев.
"Десерт с лимонным заварным кремом назвали "Это не лимон". Кафе в долине Дуоро, Португалия", — cheesytodd.
"Кубический круассан (с фисташковым кремом) — Копенгаген, Дания", — cheesytodd.
"Удивительное блюдо с карри в моей местной кафешке", — Osaka_Rambling.
Фото © Reddit / Osaka_Rambling
"Домашний киш с сыром и овощами", — ohhomelygirl.
Фото © Reddit / ohhomelygirl
"Это самая красивая тарелка с нарезками, что я когда-либо делала", — drocup_.
Фото © Reddit / drocup_
"Домашний салат с тунцом", — ProjectA-ko.
Фото © Reddit / ProjectA-ko
"Оладушек из мультиварки", — alejbondra007.
Фото © Reddit / alejbondra007
"Моя первая пицца", — Hl_IM_MR_MEESEEKS.
Фото © Reddit / Hl_IM_MR_MEESEEKS
"Бейгл с тунцом", — vee-effekt.
Фото © Reddit / vee-effekt
"Впервые делала голубичный пирог", — thenameofbeautiful.
Фото © Reddit / thenameofbeautiful
Reddit / cheesytodd, alejbondra007