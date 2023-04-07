МИД России выразил Канаде протест из-за заявления о Татарском
В МИД России вызван и.о. главы дипмиссии Канады из-за слов о Татарском
В Министерство иностранных дел России вызван исполняющий главы дипмиссии Канады Брайан Эбель, ему выражен решительный протест. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Б.Эбелю 7 апреля был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Р. Рэя, который, по сути, поддержал совершённый против военного корреспондента Владлена Татарского (М. Ю. Фомина) террористический акт", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что такая позиция высокопоставленного дипломата Канады стала "ещё одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии". Там, как отметили в МИД РФ, оправдываются или замалчиваются преступления, которые совершаются против России или россиян. В том числе речь о преступлениях террористического характера.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.
Агентство "Москва"