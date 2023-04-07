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7 апреля, 19:02

МИД России выразил Канаде протест из-за заявления о Татарском

В МИД России вызван и.о. главы дипмиссии Канады из-за слов о Татарском

В Министерство иностранных дел России вызван исполняющий главы дипмиссии Канады Брайан Эбель, ему выражен решительный протест. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Б.Эбелю 7 апреля был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Р. Рэя, который, по сути, поддержал совершённый против военного корреспондента Владлена Татарского (М. Ю. Фомина) террористический акт", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такая позиция высокопоставленного дипломата Канады стала "ещё одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии". Там, как отметили в МИД РФ, оправдываются или замалчиваются преступления, которые совершаются против России или россиян. В том числе речь о преступлениях террористического характера.

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"Он пошёл как воин на небо": Мама военкора Татарского простила его убийцу

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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