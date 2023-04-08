Защита Треповой не обжаловала решение о её аресте в трёхдневный срок
Дарья Трепова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Защита Дарьи Треповой, проходящей по делу о теракте в петербургском кафе, не обжаловала решение о её аресте. Это следует из картотеки судебных дел Москвы.
"Постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля", — говорится в карточке дела.
То есть защита Треповой или решила не обжаловать её арест, или не успела это сделать в трёхдневный срок. В то же время ТАСС уточняет, что адвокат мог по почте отправить апелляцию на решение об аресте. Срок технически истёк, однако, если такое обращение поступит в суд, будет назначена дата рассмотрения.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.