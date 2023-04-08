Защита Треповой не обжаловала решение о её аресте в трёхдневный срок

Защита Дарьи Треповой, проходящей по делу о теракте в петербургском кафе, не обжаловала решение о её аресте. Это следует из картотеки судебных дел Москвы.

То есть защита Треповой или решила не обжаловать её арест, или не успела это сделать в трёхдневный срок. В то же время ТАСС уточняет, что адвокат мог по почте отправить апелляцию на решение об аресте. Срок технически истёк, однако, если такое обращение поступит в суд, будет назначена дата рассмотрения.