ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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8 апреля, 00:11

Защита Треповой не обжаловала решение о её аресте в трёхдневный срок

<p>Дарья Трепова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Дарья Трепова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Защита Дарьи Треповой, проходящей по делу о теракте в петербургском кафе, не обжаловала решение о её аресте. Это следует из картотеки судебных дел Москвы.

"Постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля", — говорится в карточке дела.

То есть защита Треповой или решила не обжаловать её арест, или не успела это сделать в трёхдневный срок. В то же время ТАСС уточняет, что адвокат мог по почте отправить апелляцию на решение об аресте. Срок технически истёк, однако, если такое обращение поступит в суд, будет назначена дата рассмотрения.

"Законченная мразь": Пригожин призвал публично казнить Дарью Трепову

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Напомним, военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.

Андрей Григорьев
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