В СФ рассказали, как НАТО пытается сохранить "хорошую мину" после слива данных по Украине
Ковитиди назвала поиск предателей единственным путём спасения репутации НАТО
Единственным способом для НАТО сохранить репутацию является поиск предателей на Украине и в США. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя появление американских документов об Украине, Китае и Ближнем Востоке.
"В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США", — отметила Ковитиди.
По её мнению, заявление Киева о том, что слитые секретные документы о весеннем контрнаступлении ВСУ являются подделкой, "вызывают обоснованную усмешку" уже даже у зарубежных СМИ. Ковитиди считает, что недавний отказ председателя КНР Си Цзиньпина осудить российскую спецоперацию на Украине лишь сигнализирует об укреплении внешнеполитического вектора РФ.
Напомним, ранее газета New York Times узнала, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных и назвали их фотошопом. Тем не менее Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки верховного главнокомандующего.