В СФ рассказали, как НАТО пытается сохранить "хорошую мину" после слива данных по Украине

Единственным способом для НАТО сохранить репутацию является поиск предателей на Украине и в США. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя появление американских документов об Украине, Китае и Ближнем Востоке.

"В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США", — отметила Ковитиди.