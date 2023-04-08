СМИ рассказали, как американские спецслужбы пытаются вербовать россиян через соцсети
Fox News: ФБР пытается вербовать россиян через соцсети
ФБР с помощью социальных сетей пытается вербовать россиян для сбора разведданных. По данным телеканала Fox News, американская разведка занимается этим с февраля 2023 года.
Как указали журналисты, в видео, размещённом в соцсетях, показаны кадры из Вашингтона и Посольства РФ, а голос, говорящий по-русски, заявляет слушателю, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные. Рассказчик указал, что спецслужбы Штатов "ищут шпионов, эмигрантов и всех, у кого есть информация о противодействии Кремлю".
Эксперты неоднозначно высказались о подобном шаге Федерального бюро расследований. Так, офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что качество подобного ролика оставляет желать лучшего, и это подрывает авторитет ФБР. По её словам, американские власти решились на подобный шаг из-за большого количества сложностей при вербовке российских агентов. В США прекрасно осознают, что в РФ имеется одна из лучших контрразведывательных служб в мире.
"ФБР реагирует на современность, когда молодые люди постоянно находятся в социальных сетях. Оно пытается закинуть широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США. Желаю им удачи, но моя уверенность в успехе этой программы почти нулевая", — сказала Коффлер.
Ранее сообщалось, что в конце марта корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. Его задержали с поличным, уточнили в Кремле. Спецслужбы уличили его в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий ВПК. 30 марта суд отправил журналиста под арест.
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