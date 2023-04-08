ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 12:36

СМИ рассказали, как американские спецслужбы пытаются вербовать россиян через соцсети

Fox News: ФБР пытается вербовать россиян через соцсети

ФБР с помощью социальных сетей пытается вербовать россиян для сбора разведданных. По данным телеканала Fox News, американская разведка занимается этим с февраля 2023 года.

Как указали журналисты, в видео, размещённом в соцсетях, показаны кадры из Вашингтона и Посольства РФ, а голос, говорящий по-русски, заявляет слушателю, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные. Рассказчик указал, что спецслужбы Штатов "ищут шпионов, эмигрантов и всех, у кого есть информация о противодействии Кремлю".

Эксперты неоднозначно высказались о подобном шаге Федерального бюро расследований. Так, офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что качество подобного ролика оставляет желать лучшего, и это подрывает авторитет ФБР. По её словам, американские власти решились на подобный шаг из-за большого количества сложностей при вербовке российских агентов. В США прекрасно осознают, что в РФ имеется одна из лучших контрразведывательных служб в мире.

"ФБР реагирует на современность, когда молодые люди постоянно находятся в социальных сетях. Оно пытается закинуть широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США. Желаю им удачи, но моя уверенность в успехе этой программы почти нулевая", — сказала Коффлер.

Ранее сообщалось, что в конце марта корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. Его задержали с поличным, уточнили в Кремле. Спецслужбы уличили его в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий ВПК. 30 марта суд отправил журналиста под арест.

Посол США в РФ Трейси заявила о серьёзности обвинений репортёру WSJ Гершковичу

Посол США в РФ Трейси заявила о серьёзности обвинений репортёру WSJ Гершковичу

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • фбр
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров