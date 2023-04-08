СМИ рассказали, как американские спецслужбы пытаются вербовать россиян через соцсети

ФБР с помощью социальных сетей пытается вербовать россиян для сбора разведданных. По данным телеканала Fox News, американская разведка занимается этим с февраля 2023 года.

Как указали журналисты, в видео, размещённом в соцсетях, показаны кадры из Вашингтона и Посольства РФ, а голос, говорящий по-русски, заявляет слушателю, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные. Рассказчик указал, что спецслужбы Штатов "ищут шпионов, эмигрантов и всех, у кого есть информация о противодействии Кремлю".

Эксперты неоднозначно высказались о подобном шаге Федерального бюро расследований. Так, офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что качество подобного ролика оставляет желать лучшего, и это подрывает авторитет ФБР. По её словам, американские власти решились на подобный шаг из-за большого количества сложностей при вербовке российских агентов. В США прекрасно осознают, что в РФ имеется одна из лучших контрразведывательных служб в мире.