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8 апреля, 12:30

В МИД Италии рассказали, как себя чувствует госпитализированный Берлускони

Глава МИД Италии Таяни заявил о хорошем самочувствии Берлускони в больнице

<p>Обложка © Getty Images / Antonio Masiello</p>

Обложка © Getty Images / Antonio Masiello

Госпитализированный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони чувствует себя хорошо. Его третья ночь в отделении интенсивной терапии была спокойной. Об этом рассказал руководитель МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни.

Он отметил, что находится в контакте с семьёй политика и его личным врачом, профессором Альберто Дзангрилло.

"Он спокойно провёл ночь и говорит, что чувствует себя хорошо. И это уже позитивный факт", — заявил вице-премьер в эфире телеканала SkyTg24.

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Таяни указал, что в Милане 5–6 мая должно пройти крупное мероприятие партии "Вперёд, Италия", которую возглавляет Берлускони. Вице-премьер выразил надежду, что политик примет участие в этом событии. По его словам, все верят в мужество и силу Берлускони.

Ранее Лайф сообщал о том, что 86-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был помещён в миланскую больницу "Сан-Рафаэль" с подозрением на пневмонию. Позже у него диагностировали лейкемию. После этого стало известно, что Берлускони начал проходить курс химиотерапии.

Илья Суриков
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