В МИД Италии рассказали, как себя чувствует госпитализированный Берлускони

Госпитализированный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони чувствует себя хорошо. Его третья ночь в отделении интенсивной терапии была спокойной. Об этом рассказал руководитель МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни.

Он отметил, что находится в контакте с семьёй политика и его личным врачом, профессором Альберто Дзангрилло.

"Он спокойно провёл ночь и говорит, что чувствует себя хорошо. И это уже позитивный факт", — заявил вице-премьер в эфире телеканала SkyTg24.