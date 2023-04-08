В МИД Италии рассказали, как себя чувствует госпитализированный Берлускони
Глава МИД Италии Таяни заявил о хорошем самочувствии Берлускони в больнице
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Госпитализированный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони чувствует себя хорошо. Его третья ночь в отделении интенсивной терапии была спокойной. Об этом рассказал руководитель МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни.
Он отметил, что находится в контакте с семьёй политика и его личным врачом, профессором Альберто Дзангрилло.
"Он спокойно провёл ночь и говорит, что чувствует себя хорошо. И это уже позитивный факт", — заявил вице-премьер в эфире телеканала SkyTg24.
Таяни указал, что в Милане 5–6 мая должно пройти крупное мероприятие партии "Вперёд, Италия", которую возглавляет Берлускони. Вице-премьер выразил надежду, что политик примет участие в этом событии. По его словам, все верят в мужество и силу Берлускони.
Ранее Лайф сообщал о том, что 86-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был помещён в миланскую больницу "Сан-Рафаэль" с подозрением на пневмонию. Позже у него диагностировали лейкемию. После этого стало известно, что Берлускони начал проходить курс химиотерапии.