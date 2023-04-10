Гороскоп с 10 по 16 апреля для всех знаков зодиака: Солнце в Овне и высокий риск разочароваться в себе

На горизонте поджидает несколько важных событий, которые могут отразиться на жизни всех знаков зодиака. Первое, на что стоит обратить внимание, — заряженность энергией и желание рваться в бой. На неделе с 10 по 16 апреля может показаться, что все мы в силах свернуть горы и добиться небывалых высот. Вот только высок риск разочароваться в себе и совершённых в жизни изменениях уже к выходным. Понять, что погорячились. Хотя уже написали заявление на увольнение и натворили других глупостей. Лучше всё-таки поумерить пыл и несколько раз подумать, прежде чем делать.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — неожиданные разногласия партнёров во второй половине недели. До четверга, 13 апреля, тишь да гладь, а после супруга или любимую жёнушку как подменят. Человек может стать неожиданно обидчивым и перестать идти на контакт. Но именно это время поможет урегулировать вопросы в паре, касающиеся личного пространства. Понять, что вы делаете вместе, а что — каждый в одиночку.

Какой прогноз на неделю с 10 по 16 апреля у всех знаков зодиака? Фото © Shutterstock

Соединение Солнца и Юпитера в Овне наделит энергией, смелостью и верой в свой успех носителей тех знаков зодиака, кто долгое время боялся действовать масштабно. Будет наблюдаться прилив сил и желание рвануть "в дамки". "Во вторник и среду вы особенно напористы и заряжены на успех — пользуйтесь!" — пишет астролог Василиса Володина в своём телеграм-канале.