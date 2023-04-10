Бывшая бригада правосека-палача Да Винчи лишилась целого склада с боеприпасами

"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районе населённых пунктов Розовка ЛНР, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области", — сказал Конашенков.

ВСУ потеряли почти 300 военных за сутки на самом смертоносном направлении

ВСУ потеряли почти 300 военных за сутки на самом смертоносном направлении

Официальный представитель МО РФ добавил, что в районе населённого пункта Старица Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, которой ранее командовал убитый под Артёмовском член "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. По словам Конашенкова, потери противника на Купянском направлении составили более 30 военнослужащих, три автомобиля, две боевые бронированные машины, одну гаубицу Д-20 и одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".