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Регион
Опубликовано 10 апреля 2023, 11:40
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Бывшая бригада правосека-палача Да Винчи лишилась целого склада с боеприпасами

Конашенков: Группировка "Запад" уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитро Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитро Коцюбайло

Группировка российских войск "Запад" поразила подразделения ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районе населённых пунктов Розовка ЛНР, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области", — сказал Конашенков.

ВСУ потеряли почти 300 военных за сутки на самом смертоносном направлении
ВСУ потеряли почти 300 военных за сутки на самом смертоносном направлении

Официальный представитель МО РФ добавил, что в районе населённого пункта Старица Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, которой ранее командовал убитый под Артёмовском член "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. По словам Конашенкова, потери противника на Купянском направлении составили более 30 военнослужащих, три автомобиля, две боевые бронированные машины, одну гаубицу Д-20 и одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Ранее на Украине заявили о сложной для ВСУ ситуации в Артёмовске. Позже стало известно, что в город прибыл врио главы ДНР Денис Пушилин. Он показал видео оттуда и отметил, что "наши подразделения продолжают освобождать русские земли".

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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Никита Никонов
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