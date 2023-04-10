Депутат Саралиев показал видео с вернувшимися накануне из плена военными
"Министерство обороны России, наши доблестные сотрудники спецслужб, депутатский корпус Государственной думы делают всё, что от нас зависит, чтобы наши воины, находящиеся в плену, вернулись домой, к своим семьям", — написал парламентарий в телеграм-канале.
Вернувшиеся из украинского плена российские военные. Видео © Телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева
Напомним, 10 апреля 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена на родину. Предыдущий обмен состоялся 7 марта. Тогда изначально речь шла о схеме "160 на 160", но позже Киев изменил позицию и согласился обменять только 90 военных.
Телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева