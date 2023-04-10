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Регион
Опубликовано 10 апреля 2023, 14:24

Депутат Саралиев показал видео с вернувшимися накануне из плена военными

"Министерство обороны России, наши доблестные сотрудники спецслужб, депутатский корпус Государственной думы делают всё, что от нас зависит, чтобы наши воины, находящиеся в плену, вернулись домой, к своим семьям", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Вернувшиеся из украинского плена российские военные. Видео © Телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева

На видео попал трогательный разговор российского военного, вернувшегося на родину
На видео попал трогательный разговор российского военного, вернувшегося на родину

Напомним, 10 апреля 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена на родину. Предыдущий обмен состоялся 7 марта. Тогда изначально речь шла о схеме "160 на 160", но позже Киев изменил позицию и согласился обменять только 90 военных.

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Телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева

Александра Вишнякова
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