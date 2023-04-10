"Министерство обороны России, наши доблестные сотрудники спецслужб, депутатский корпус Государственной думы делают всё, что от нас зависит, чтобы наши воины, находящиеся в плену, вернулись домой, к своим семьям", — написал парламентарий в телеграм-канале.