Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, которые сегодня вернулись на родину из украинского плена.

"Министерство обороны России, наши доблестные сотрудники спецслужб, депутатский корпус Государственной думы делают всё, что от нас зависит, чтобы наши воины, находящиеся в плену, вернулись домой, к своим семьям", — написал парламентарий в телеграм-канале.