Депутат Саралиев показал видео с вернувшимися из плена российскими военными
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, которые сегодня вернулись на родину из украинского плена.
Вернувшиеся из украинского плена российские военные. Видео © телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева
"Министерство обороны России, наши доблестные сотрудники спецслужб, депутатский корпус Государственной думы делают всё, что от нас зависит, чтобы наши воины, находящиеся в плену, вернулись домой, к своим семьям", — написал парламентарий в телеграм-канале.
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Напомним, 10 апреля 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена на родину. Предыдущий обмен состоялся 7 марта. Тогда изначально речь шла о схеме "160 на 160", но позже Киев изменил позицию и согласился обменять только 90 военных.
Телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева