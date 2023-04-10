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10 апреля, 14:24

Депутат Саралиев показал видео с вернувшимися из плена российскими военными

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, которые сегодня вернулись на родину из украинского плена.

Вернувшиеся из украинского плена российские военные. Видео © телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева

"Министерство обороны России, наши доблестные сотрудники спецслужб, депутатский корпус Государственной думы делают всё, что от нас зависит, чтобы наши воины, находящиеся в плену, вернулись домой, к своим семьям", — написал парламентарий в телеграм-канале.

"Сын родился, пока в плену был": На видео попал трогательный разговор российского военного, вернувшегося на родину

"Сын родился, пока в плену был": На видео попал трогательный разговор российского военного, вернувшегося на родину

Напомним, 10 апреля 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена на родину. Предыдущий обмен состоялся 7 марта. Тогда изначально речь шла о схеме "160 на 160", но позже Киев изменил позицию и согласился обменять только 90 военных.

Обложка ©

Телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева

Александра Вишнякова
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