Россиянам вновь стало доступно удаление профиля на "Госуслугах"
На "Госуслугах" снова стала доступна функция удаления учётной записи
Пользователям "Госуслуг" снова стала доступна функция удаления аккаунта. Об этом пишет ТАСС.
Сделать это можно, зайдя во вкладку "Профиль". Напомним, ранее возможность удаления учётной записи перестала быть доступной для пользователей сайта и приложения "Госуслуги". Позже Минцифры объяснило, что отключение функции связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей. При этом глава ведомства Максут Шадаев подчеркнул, что эти изменения никак не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации.
А с 1 июня 2023 года на портале "Госуслуги" станет обязательной двухфакторная аутентификация. Как рассказал журналистам Шадаев, мера вводится в целях совершенствования системы защиты.
ТАСС / Алексей Зотов