Россиянам вновь стало доступно удаление профиля на "Госуслугах"

Пользователям "Госуслуг" снова стала доступна функция удаления аккаунта. Об этом пишет ТАСС.

Россияне подали более полумиллиона заявлений через "Госуслуги" на запись детей в первый класс

А с 1 июня 2023 года на портале "Госуслуги" станет обязательной двухфакторная аутентификация. Как рассказал журналистам Шадаев, мера вводится в целях совершенствования системы защиты.