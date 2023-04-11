Глава Минцифры призвал не беспокоиться из-за кнопки удаления с "Госуслуг"
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев подтвердил, что на "Госуслуги" вернулась кнопка удаления аккаунта. Министр призвал россиян не беспокоиться по этому поводу.
"Не надо беспокоиться. И кнопка вернулась", — написал Шадаев в телеграм-канале.
Напомним, в конце марта возможность удаления учётной записи на "Госуслугах" перестала быть доступной для пользователей сайта и приложения. Позже Минцифры объяснило, что отключение функции связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей. Сегодня, 11 апреля, пользователям "Госуслуг" снова стала доступна функция удаления аккаунта.
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