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11 апреля, 08:46

Глава Минцифры призвал не беспокоиться из-за кнопки удаления с "Госуслуг"

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев подтвердил, что на "Госуслуги" вернулась кнопка удаления аккаунта. Министр призвал россиян не беспокоиться по этому поводу.

"Не надо беспокоиться. И кнопка вернулась", — написал Шадаев в телеграм-канале.

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной

Напомним, в конце марта возможность удаления учётной записи на "Госуслугах" перестала быть доступной для пользователей сайта и приложения. Позже Минцифры объяснило, что отключение функции связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей. Сегодня, 11 апреля, пользователям "Госуслуг" снова стала доступна функция удаления аккаунта.

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Александра Вишнякова
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