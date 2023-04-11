"Медийный" комроты батальона "Карпатская Сечь" Асадов ликвидирован в зоне СВО

В зоне специальной военной операции ликвидирован командир роты нацбатальона "Карпатская Сечь" Артур Асадов. Об этом сообщила во вторник Readovka. Этот батальон, прикреплённый к 49-й отдельной мехбригаде ВСУ, по некоторым данным, причастен к пыткам российских военных, оказавшихся в плену.

О самом Асадове известно, что он в составе своего подразделения участвовал в захвате Изюма в сентябре прошлого года в ходе Харьковского контрнаступления. При жизни член нацбатальона был довольно медийной персоной. В одном из интервью он откровенно рассказывал, что "не воевать за бандеровцев" его уговаривал собственный отец. Асадов-старший, по данным украинских СМИ, живёт в ДНР и поддерживает Россию, а общение с сыном был вынужден прекратить по понятным причинам.