"Медийный" комроты батальона "Карпатская Сечь" Асадов ликвидирован в зоне СВО
В зоне специальной военной операции ликвидирован командир роты нацбатальона "Карпатская Сечь" Артур Асадов. Об этом сообщила во вторник Readovka. Этот батальон, прикреплённый к 49-й отдельной мехбригаде ВСУ, по некоторым данным, причастен к пыткам российских военных, оказавшихся в плену.
О самом Асадове известно, что он в составе своего подразделения участвовал в захвате Изюма в сентябре прошлого года в ходе Харьковского контрнаступления. При жизни член нацбатальона был довольно медийной персоной. В одном из интервью он откровенно рассказывал, что "не воевать за бандеровцев" его уговаривал собственный отец. Асадов-старший, по данным украинских СМИ, живёт в ДНР и поддерживает Россию, а общение с сыном был вынужден прекратить по понятным причинам.
Ранее Лайф сообщал, что член нацбата "Гонор" с позывным Продюсер убит на задании под Артёмовском. Там же был ликвидирован экс-боевик батальона "Торнадо" Даниил Ляшук, который пытал жителей ЛНР.
Getty Images / Spencer Platt