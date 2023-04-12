Эксперты назвали район Москвы с самыми дешёвыми квадратными метрами

Столичным районом с самыми дешёвыми квадратными метрами оказалось Северное Медведково. Об этом свидетельствуют данные платформы "Авито. Недвижимость", которая проанализировала цены во всех округах Москвы.

Как рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости платформы Сергей Хахулин, сейчас в столице фиксируется снижение цен — на 1,6% в первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2022-го. Благодаря этому у покупателей расширился ассортимент для выбора квартир, однако из-за их активности также возможен и рост стоимости, предупредил он.

Согласно исследованию, в Восточном административном округе цена квадрата составила в среднем 145 тысяч рублей. Самые доступные — в Вешняках, Новогирееве и Сокольниках — 50, 111 и 132 тысячи рублей соответственно. В Западном административном округе метр стоил 512 тысяч рублей. Дешевле всего — в районах Можайский, Солнцево и проспект Вернадского — 178, 203 и 225 тысяч рублей соответственно.

"В Северном административном округе в январе-марте 2023 года средняя стоимость квадратного метра составила 119 тысяч рублей. Самые доступные районы в САО — Молжаниновский, Западное Дегунино и Бескудниковский, где квадраты стоят 69, 96 и 106 тысяч рублей соответственно", — выяснили эксперты.

Средняя цена квадратного метра в Северо-Восточном административном округе составила 203 тысячи рублей. Выгоднее всего квартиру приобретать в районах Северное Медведково, Отрадное и Алтуфьевский, где стоимость составила 31, 61, 76 тысяч рублей соответственно. Самыми дешёвыми районами Северо-Западного административного округа стали Южное Тушино — 59 тысяч рублей за квадрат, Северное Тушино —121 тысяча, а также Куркино —179 тысяч.

Самым дорогим оказался Центральный административный округ, где квадрат стоит 812 тысяч рублей. Районами с низкой стоимостью квадратного метра стали Басманный, Мещанский, а также Таганский, где они обойдутся в 176, 323 и 348 тысяч рублей соответственно. Что касается Юго-Восточного административного округа, то там средняя цена составила 180 тысяч рублей. Дешевле всего в Выхине-Жулебине — 52 тысячи рублей, в Некрасовке — 59 тысяч и Люблине — 68 тысяч рублей.

Средняя стоимость квадратных метров в Юго-Западном округе столицы — 279 тысяч рублей. Дешевле всего они в районах Южное Бутово, Северное Бутово и Ясенево, где придётся заплатить 40, 55 и 79 тысяч рублей соответственно.

"В Южном административном округе Москвы квадратный метр вторичной недвижимости в первом квартале 2023 года стоил 201 тысячу рублей. Самые доступные квартиры в ЮАО были в районах Бирюлёво Западное, Чертаново Центральное и Братеево — 42, 52 и 66 тысяч рублей за квадратный метр соответственно", — заключили эксперты.