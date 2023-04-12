Замглавы Депздрава Брянской области задержали по подозрению в получении взятки

В Брянской области задержали замдиректора регионального Департамента здравоохранения Ларису Борщевскую. Её подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает телеграм-канал SHOT . В кабинете Борщевской и по месту жительства прошли обыски.

По данным следствия, чиновница за деньги посодействовала фармкомпании АО "Ланцет" в заключении прямых договоров с региональным Депздравом о поставках лекарств без проведения конкурсов. Борщевская, как установили силовики, в 2022–2023 годах получила через посредницу — представителя АО "Ланцет" Юлию Бескову — не менее полутора миллионов рублей.

Обе женщины сейчас задержаны. Обыски прошли в семи домах на территориях Брянской, Курской и Московской областей, четырёх авто и офисных помещениях. У Борщевской и Бесковой изъято четыре миллиона рублей наличными, восемь банковских карт, двенадцать средств связи, пять компьютеров. Уголовные дела возбуждены по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве", решается вопрос об избрании меры пресечения. При этом в Депздраве Брянской области заявили, что Борщевская сейчас в отпуске.