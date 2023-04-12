Бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии могут переименовать в Mak.by
В Белоруссии бывшие рестораны сети McDonald's могут переименовать в Mak.by. Компания "КСБ виктори рестораны" подала соответствующую заявку в Национальный центр интеллектуальной собственности.
Изображение товарного знака компании тоже намерены изменить в соответствии с новым названием. Надпись Mak.by с жёлтым сердцем предлагают сделать на сером или зелёном фоне.
Ранее Лайф писал о том, что бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии пока продолжают работать без названия. В начале ноября 2022 года во "Вкусно — и точка" заявили о планах начать работать в Белоруссии и заменить уходящий оттуда McDonald's. Заведения должны были заработать 22 ноября под новым брендом, но процесс идёт не так быстро.
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