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12 апреля, 12:04

Бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии могут переименовать в Mak.by

В Белоруссии бывшие рестораны сети McDonald's могут переименовать в Mak.by. Компания "КСБ виктори рестораны" подала соответствующую заявку в Национальный центр интеллектуальной собственности.

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Изображение товарного знака компании тоже намерены изменить в соответствии с новым названием. Надпись Mak.by с жёлтым сердцем предлагают сделать на сером или зелёном фоне.

Ранее Лайф писал о том, что бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии пока продолжают работать без названия. В начале ноября 2022 года во "Вкусно — и точка" заявили о планах начать работать в Белоруссии и заменить уходящий оттуда McDonald's. Заведения должны были заработать 22 ноября под новым брендом, но процесс идёт не так быстро.

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Shutterstock

Илья Суриков
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