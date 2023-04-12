Польша захотела наладить у себя выпуск снарядов с обеднённым ураном

Польша готова разместить у себя производство снарядов с обеднённым ураном для американских танков Abrams. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для Abrams с обеднённым ураном, суперсовременных боеприпасов", — сказал глава польского правительства на предприятии в американском Аннистоне.

Объяснил он также желание, в том числе нехваткой боеприпасов у Вооружённых сил Украины. А ещё Моравецкий заявил, что Польша может разместить у себя европейский центр обслуживания танков Abrams.

"Также Румыния обдумывает, не купить ли танки Abrams. Мне важно разместить в Польше центр обслуживания и центр сервиса для всей Европы", — сказал политик.