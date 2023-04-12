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12 апреля, 19:12

Польша захотела наладить у себя выпуск снарядов с обеднённым ураном

Моравецкий: Польша готова производить для Abrams снаряды с обеднённым ураном

Польша готова разместить у себя производство снарядов с обеднённым ураном для американских танков Abrams. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для Abrams с обеднённым ураном, суперсовременных боеприпасов", — сказал глава польского правительства на предприятии в американском Аннистоне.

Объяснил он также желание, в том числе нехваткой боеприпасов у Вооружённых сил Украины. А ещё Моравецкий заявил, что Польша может разместить у себя европейский центр обслуживания танков Abrams.

"Также Румыния обдумывает, не купить ли танки Abrams. Мне важно разместить в Польше центр обслуживания и центр сервиса для всей Европы", — сказал политик.

"Недопустимо и аморально": На Украине призвали запретить применять снаряды с обеднённым ураном

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Как сообщал Лайф, 21 марта Лондон заявил об отправке Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в этом случае России придётся отреагировать должным образом. Также глава государства назвал эти поставки попыткой продлить конфликт на Украине. В свою очередь, в Европарламенте напомнили о последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном и осудили Великобританию за решение о поставках боеприпасов.

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Wikipedia / US Army

Андрей Григорьев
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