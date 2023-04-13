Политолог предрёк превращение Западной Украины в "малую Польшу"

Мечта многих украинцев уехать в европейские страны сбылась, поэтому на родину они не вернутся. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил политолог Юрий Светов.

"Здесь уместно вспомнить Майдан 2014-го и его главный лозунг "безвиз" с Европой. По сути, ключевой смысл украинского переворота был во фразе "Дайте нам свободно уехать из нашей страны". Причём тогда речь шла вовсе не о туризме, а о свободном выезде в страны "цивилизованного мира". Теперь эта мечта украинцев реализовалась, и вот они свободно и массово уехали с Украины на все четыре стороны, бросив свою страну, по сути, на произвол судьбы", — отметил он.

По мнению эксперта, эта ситуация на руку Польше, которая сейчас извлекает сказочные выгоды от притока квалифицированных и недорогих человеческих ресурсов. Нежелание людей возвращаться в Незалежную — ещё и залог того, что, когда земли западной части государства освободятся от нынешних жителей, туда смогут массово переселиться иностранцы, превратив некоторые регионы в "малую Польшу", убеждён политолог. Он подчеркнул, что потери Украины из-за отъезда населения за границу, в том числе в Россию, будут чудовищными.