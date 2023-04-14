Орбан категорично высказался об идее Запада передать Киеву снаряды с обеднённым ураном
Орбан: Идея передать Киеву снаряды с обеднённым ураном напоминает о Чернобыле
Венгерский премьер Виктор Орбан, комментируя инициативу ряда стран Запада передать Киеву снаряды с обеднённым ураном, напомнил о разрушительных последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС. По его мнению, если на Украине снова произойдёт что-то подобное, то это будет настоящая трагедия.
"Если я слышу про то, что какая-то западная страна передаёт Украине оружие с обеднённым ураном, я думаю о Чернобыле. Американцам это ничего не напоминает, а мы знаем, что если что-то произойдёт на Украине, то людям лучше не выходить на улицу, мы знаем, что тогда случилось", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Как сообщал Лайф, 21 марта Лондон заявил об отправке Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в этом случае России придётся отреагировать должным образом. Также глава государства назвал эти поставки попыткой продлить конфликт на Украине. В свою очередь в Европарламенте напомнили о последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном и осудили Великобританию за решение о поставках боеприпасов.
Сайт премьер-министра Венгрии